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    Губерниев: «Дзюба – легенда РПЛ и рукастый парень. Ему нужно взяться за старое»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    «Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ.

    Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое — классно играть в футбол», — сказал Губерниев.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Красногвардейчик 31 минуту назад

      А губерниев тонкий тролль оказывается))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      Taps 36 минут назад

      " ... и взяться за старое — ... "
      За член что ли ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5603

      TOMSON 45 минут назад

      Мерзкий тип этот Губерниев. Везде пытает по больному ударить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11223

      "supermax" 47 минут назад

      Рукастый, базара нет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6253

      порт 57 минут назад

      Дима, Дети же увидят. Ай, яй яй. Чему ты учишь молодёжь.

      3
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