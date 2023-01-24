Губерниев: «Дзюба – легенда РПЛ и рукастый парень. Ему нужно взяться за старое»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ.

Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое — классно играть в футбол», — сказал Губерниев.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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