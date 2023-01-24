Круговой назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой считает полузащитника «Спартака» Квинси Промеса зачинщиком массовой драки в матче Кубка России.

– В Кубке России в конце года случилась драка в матче с «Спартаком». У всех свои версии. Дуглас назвал зачинщиком Промеса. Как все выглядело с твоей стороны?

– С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао. Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.

– Промес вообще грязный футболист?

– Не сказал бы. Со мной он нормально себя вeл. Скорее, Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа.

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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