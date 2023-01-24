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    Круговой назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой считает полузащитника «Спартака» Квинси Промеса зачинщиком массовой драки в матче Кубка России.

    – В Кубке России в конце года случилась драка в матче с «Спартаком». У всех свои версии. Дуглас назвал зачинщиком Промеса. Как все выглядело с твоей стороны?

    – С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао. Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.

    – Промес вообще грязный футболист?

    – Не сказал бы. Со мной он нормально себя вeл. Скорее, Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +67028

      portero 33 минуты назад

      Зенит считает виноват Промес, Спартак считает виноват Барриос... хотя наверное Родригао, со своей ногой виноват...
      Ну а как по другому,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6253

      порт 1 час назад

      Когда будет в Зените качественная эскортница,тогда и ему будут многое прощать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33327

      VVM1964 > порт 1 час назад

      Не надо было от Дзюбы избавляться )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6253

      порт > VVM1964 1 час назад

      Да похоже конкурентка шире раздвигала, раз от него избавились.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33327

      VVM1964 > порт 33 минуты назад

      По себе судишь ?

      0
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      Рейтинг: +33327

      VVM1964 1 час назад

      Нашли кого спросить ...

      0
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      Рейтинг: +56

      pashok_shatalov 1 час назад

      Кто-нибудь дайте определение "зачинщик драки". Не тот ли человек, который пытается первым нанести удар? Если это так, то тут Родригао явный зачинщик

      3
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      Рейтинг: +67028

      portero > pashok_shatalov 31 минуту назад

      Промес с Барриосом точно бы не дрались, только бы потолкались, а вот Шамар и особенно Родригао со своей ногой, явная драка....

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      Рейтинг: +224

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Склизкий какой то этот уголовник наркодиллер Свинси Промяс. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +16745

      NewLife 2 часа назад

      Как по команде сборная теплотрассы возобновил нытье)

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