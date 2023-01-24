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  • Круговой назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Круговой назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

24 января 2023, 10:48
14

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой считает полузащитника «Спартака» Квинси Промеса зачинщиком массовой драки в матче Кубка России.

– В Кубке России в конце года случилась драка в матче с «Спартаком». У всех свои версии. Дуглас назвал зачинщиком Промеса. Как все выглядело с твоей стороны?

– С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао. Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.

– Промес вообще грязный футболист?

– Не сказал бы. Со мной он нормально себя вeл. Скорее, Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зенит Спартак Промес Квинси Круговой Данил
Комментарии (14)
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NewLife
1674547818
Как по команде сборная теплотрассы возобновил нытье)
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Willow
1674549820
Кто-нибудь дайте определение "зачинщик драки". Не тот ли человек, который пытается первым нанести удар? Если это так, то тут Родригао явный зачинщик
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VVM1964
1674549980
Нашли кого спросить ...
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порт
1674550004
Когда будет в Зените качественная эскортница,тогда и ему будут многое прощать.
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portero
1674553344
Зенит считает виноват Промес, Спартак считает виноват Барриос... хотя наверное Родригао, со своей ногой виноват... Ну а как по другому,
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subbotaspartak
1674561104
Кто ещё невесту не трахал... задолбали
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шахта Заполярная
1674561264
Только прочитав заголовок, и не читая , я уже знал кого этот немытый назовет. Это обычная, заказная травля лучшего игрока рпл. Кто следующий, по графику, из немытых выскажет травлю Промеса газпремом? А что еще можно ожидать от этих.........
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Рыло свина
1674567067
кого Круговой может назвать, конечно не Родригао.
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Боцман52
1674581492
Почему то только у зенитовских игроков спрашивают.
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