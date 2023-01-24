Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    6
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    4 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    5 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    6 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    «Спартак» будет добиваться компенсации от «Левски» за отмену товарищеского матча

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отмену товарищеского матча с болгарским «Левски».

    «Клуб изначально согласился играть, был подписан матч-контракт. После первых сообщений в прессе представители «Левски» заверяли нас, что проблем нет. Буквально за два дня до оговорeнной даты появилось заявление, что игра не состоится.

    К счастью, мы сработали оперативно и договорились с АГМК – получился полезный и интересный матч. Что касается «Левски», то мы направили запрос на компенсацию – это предусмотрено договором», – сказал Зеленов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Джикия пропустил утреннюю тренировку «Спартака». У него простуда
    Зарема: «Тавареша активно предлагали «Спартаку» несколько лет назад, но мы выбрали Мозеса» 3
    Фигуристка Медведева объяснила, почему стала болеть за «Динамо», а не «Спартак» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11