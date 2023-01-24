«Спартак» будет добиваться компенсации от «Левски» за отмену товарищеского матча

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отмену товарищеского матча с болгарским «Левски».

«Клуб изначально согласился играть, был подписан матч-контракт. После первых сообщений в прессе представители «Левски» заверяли нас, что проблем нет. Буквально за два дня до оговорeнной даты появилось заявление, что игра не состоится.

К счастью, мы сработали оперативно и договорились с АГМК – получился полезный и интересный матч. Что касается «Левски», то мы направили запрос на компенсацию – это предусмотрено договором», – сказал Зеленов.

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ.

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