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    Президент Польского футбольного союза представил нового тренера сборной Польши

    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сделал фотографию с новым главным тренером сборной Польши.

    Национальную команду возглавит экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Презентация тренера состоится во вторник.

    Сообщалось, что контракт с Сантушем будет рассчитан до 2026 года.

    Фото: твиттер Цезария Кулеши.

    • Сантуша уволили из сборной Португалии после ЧМ-2022.
    • Он возглавлял команду с 2014 года.
    • При нем португальцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: «Бомбардир»

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