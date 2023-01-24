Президент Польского футбольного союза представил нового тренера сборной Польши

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сделал фотографию с новым главным тренером сборной Польши.

Национальную команду возглавит экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Презентация тренера состоится во вторник.

Сообщалось, что контракт с Сантушем будет рассчитан до 2026 года.

Фото: твиттер Цезария Кулеши.

Сантуша уволили из сборной Португалии после ЧМ-2022.

Он возглавлял команду с 2014 года.

При нем португальцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.

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