Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросами про запланированную встречу представителей РФС и УЕФА.

– Появилась информация о встрече РФС с УЕФА. Чего вы ждете от этой встречи?

– Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.

– Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?

– А вы?

– Все хотят.

– Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.

– Вы главный тренер сборной.

– Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?

Встреча должна состояться 24 января.

Стороны обсудят потенциальные возможности по возвращению российских команд в международные турниры.

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