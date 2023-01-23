Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    6
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    4 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    5 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    6 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросами про запланированную встречу представителей РФС и УЕФА.

    – Появилась информация о встрече РФС с УЕФА. Чего вы ждете от этой встречи?

    – Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.

    – Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?

    – А вы?

    – Все хотят.

    – Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.

    – Вы главный тренер сборной.

    – Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?

    • Встреча должна состояться 24 января.
    • Стороны обсудят потенциальные возможности по возвращению российских команд в международные турниры.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин рассказал о своем отношении к победе Месси на ЧМ-2022
    Карпин назвал самый вредный продукт для спортсмена. Это не сахар 2
    Карпин охарактеризовал себя тремя словами
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +249

      komarinskiy 19 минут назад

      Карпину палец в рот не клади

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5650

      AtticusFinch > komarinskiy 13 минут назад

      а куда класть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      AtticusFinch 1 час назад

      Да с чего Вы взяли , что это журналист?)) может просто обычный дэбил подошел с телефоном и чушь порол)) у меня знакомый так делал...Работал в обычном журнале, и показывал везде удостоверение журналиста, а то, что он не из спортивного журнала всем насрать было Ещё и брал кого нить за компанию - типо фотограф ...так и ходил на матчи , а потом шёл пьяный на пресс конференции и задавал тупые вопросы известным пьяным тренерам))Помню раз спросил у Юрана ,по моему, -А почему вы не выполняете задачи по выходу в Примьер Лигу, а тот ему -а с чего вы вообще взяли, что у нас есть какие-либо задачи...разговор немого с глухим!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53235

      MaxRnD 1 час назад

      И вот это вот считает себя журналистом ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11492

      R_a_i_n 1 час назад

      Нынче почти вся журналистика такая. По делу вопросы не задают, им давай скандалы и провокации.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11