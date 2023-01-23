Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросами про запланированную встречу представителей РФС и УЕФА.
– Появилась информация о встрече РФС с УЕФА. Чего вы ждете от этой встречи?
– Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.
– Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?
– А вы?
– Все хотят.
– Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.
– Вы главный тренер сборной.
– Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?
- Встреча должна состояться 24 января.
- Стороны обсудят потенциальные возможности по возвращению российских команд в международные турниры.
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Источник: «Спорт-Экспресс»