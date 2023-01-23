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  • Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?»

Карпин – журналисту: «Спрашиваете ерунду какую-то. Вы нормальный человек вообще?»

23 января 2023, 21:09
8

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин остался недоволен вопросами про запланированную встречу представителей РФС и УЕФА.

– Появилась информация о встрече РФС с УЕФА. Чего вы ждете от этой встречи?

– Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.

– Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?

– А вы?

– Все хотят.

– Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.

– Вы главный тренер сборной.

– Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?

  • Встреча должна состояться 24 января.
  • Стороны обсудят потенциальные возможности по возвращению российских команд в международные турниры.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1674498315
Нынче почти вся журналистика такая. По делу вопросы не задают, им давай скандалы и провокации.
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MaxRnD
1674498759
И вот это вот считает себя журналистом ?
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ArReal
1674499625
Да с чего Вы взяли , что это журналист?)) может просто обычный дэбил подошел с телефоном и чушь порол)) у меня знакомый так делал...Работал в обычном журнале, и показывал везде удостоверение журналиста, а то, что он не из спортивного журнала всем насрать было Ещё и брал кого нить за компанию - типо фотограф ...так и ходил на матчи , а потом шёл пьяный на пресс конференции и задавал тупые вопросы известным пьяным тренерам))Помню раз спросил у Юрана ,по моему, -А почему вы не выполняете задачи по выходу в Примьер Лигу, а тот ему -а с чего вы вообще взяли, что у нас есть какие-либо задачи...разговор немого с глухим!)
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komarinskiy
1674502612
Карпину палец в рот не клади
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Вомбат
1674505274
Мне нравится, когда журналисты выставляют идиотами других журналистов. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь, бараны! (Н.В. Гоголь).
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paracetamol
1674542827
Правильно! Журналюги и должны быть тупыми, иначе их выгонят.
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NewLife
1674552012
Валере еще учиться и учиться, как грамотно посылать нах, без переходов на личности и оскорблений, а по существу я с ним согласен.
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