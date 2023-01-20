Стала известна дата консультаций РФС и УЕФА по поводу возвращения российских команд в международные турниры

На следующую неделю запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.

Они собираются обсудить потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных в международные турниры.

Консультации должны пройти 24 января в офисе УЕФА.

От РФС во встрече будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев, который также возглавляет РПЛ.

На следующий день, 25 января, состоится заседание исполкома УЕФА. В нем намерен лично участвовать президент РФС Александр Дюков.

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