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    Стала известна дата консультаций РФС и УЕФА по поводу возвращения российских команд в международные турниры

    На следующую неделю запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.

    Они собираются обсудить потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных в международные турниры.

    Консультации должны пройти 24 января в офисе УЕФА.

    От РФС во встрече будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев, который также возглавляет РПЛ.

    На следующий день, 25 января, состоится заседание исполкома УЕФА. В нем намерен лично участвовать президент РФС Александр Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2023 22:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11395

      alex1951 32 минуты назад

      Стоп. Если такая встреча и состоится,то какие шансы есть.
      Но при этом с козырей будет заходить УЕФА ,а не Дюков...
      кто не дурак,тот согласиться..

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      Рейтинг: +4182

      mutabor0992 1 час назад

      Зря прокатится дюкОФФ!

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      Рейтинг: +3518

      Axe111 1 час назад

      )))

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