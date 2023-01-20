Стала известна дата консультаций РФС и УЕФА по поводу возвращения российских команд в международные турниры

На следующую неделю запланирована встреча представителей РФС и УЕФА.
Они собираются обсудить потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных в международные турниры.
Консультации должны пройти 24 января в офисе УЕФА.
От РФС во встрече будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент Александр Алаев, который также возглавляет РПЛ.
На следующий день, 25 января, состоится заседание исполкома УЕФА. В нем намерен лично участвовать президент РФС Александр Дюков.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»