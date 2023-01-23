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    Орлов раскритиковал Галицкого: «У нас выбирают тренеров методом тыка»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

    – Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол. Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер?

    Ну и что – вырос тренер? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.

    – С тренерами не так просто угадать.

    – Такое впечатление, у нас их методом «тыка» выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте – того... Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер – только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится!

    Как можно об этих людях говорить серьезно? Какое они имеют отношение к футболу? Задача руководителей – создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которых брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата.

    Я помню фразу владельца «Краснодара»: «Это я нашел место для Петрова в составе». Зачем ему искать место для Петрова? Есть же тренер. Ну, что же ты ставишь себя выше? Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе.

    – Сейчас Галицкий снова поменял тренера – пригласил Владимира Ивича, работавшего в Англии, Израиле. И легионеров новых «Краснодар» приобрел.

    – Ну потому что нельзя добиться успеха, рассчитывая только на своих воспитанников. Это же очевидно. Галицкий, наверное, это понял, в чем-то разобрался. Или ему объяснил кто-то из советников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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