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  • Орлов раскритиковал Галицкого: «У нас выбирают тренеров методом тыка»

Орлов раскритиковал Галицкого: «У нас выбирают тренеров методом тыка»

23 января 2023, 18:34
9

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол. Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер?

Ну и что – вырос тренер? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.

– С тренерами не так просто угадать.

– Такое впечатление, у нас их методом «тыка» выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте – того... Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер – только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится!

Как можно об этих людях говорить серьезно? Какое они имеют отношение к футболу? Задача руководителей – создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которых брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата.

Я помню фразу владельца «Краснодара»: «Это я нашел место для Петрова в составе». Зачем ему искать место для Петрова? Есть же тренер. Ну, что же ты ставишь себя выше? Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе.

– Сейчас Галицкий снова поменял тренера – пригласил Владимира Ивича, работавшего в Англии, Израиле. И легионеров новых «Краснодар» приобрел.

– Ну потому что нельзя добиться успеха, рассчитывая только на своих воспитанников. Это же очевидно. Галицкий, наверное, это понял, в чем-то разобрался. Или ему объяснил кто-то из советников.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Орлов Геннадий Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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шахта Заполярная
1674489283
А семак тренер, как его выбирали?
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nemolod
1674490315
Хозяин-барин,кого хочет-того и выбирает!
Ответить
Skull_Boy
1674491477
И только Семак лизнул так лизнул
Ответить
sineerig
1674491877
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Тазит
1674499474
Можно подумать, Семак лучше Мусаева. Наверное, он каждый день получает предложения из буржуйских топ-клубов, но как истинный патриот Газпрома продолжает тренировать ****.
Ответить
NotFound
1674501540
При Мусаеве как ни как две бронзы было, да и дал послушать гимн лиги чемпионов на стадионе в Краснодаре. Возможно 3 место это был его максимум, но и денег он получал вряд ли как иностранные тренеры. Из клуба его ни кто не выгонял, он сам ушел. Хз, чего Гена обозлился.
Ответить
Krasnodar 123
1674507003
Совсем с ума сдурел, старый маразматик?!
Ответить
aaaaahhhh
1674508518
Прикольно - навоз критикует розу...
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