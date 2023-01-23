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    «Барселона» хочет подписать игрока «Реала»

    «Барселона» интересуется полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

    По информации Sport.es, каталонский клуб ведет переговоры с агентом игрока Жорже Мендешом. Летом у Асенсио заканчивается контракт с мадридским клубом.

    Асенсио не устроила зарплата, которую ему предложил «Реал» по новому контракту. Однако, есть вероятность, что испанец может остаться в «Реале».

    • На Асенсио также претендуют «МЮ» и «ПСЖ».
    • 26-летний игрок стоит 25 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у Асенсио 12 матчей, гол, 3 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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