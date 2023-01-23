В «Лацио» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну

Такие же комментарии можно получить от клубов Реал, Барселона ....
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Лацио» интересуется Сперцяном? Это фейк. Мы никогда им не интересовались», — сказал Таре.
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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