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    Игнатьев назвал единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над РПЛ

    Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил уровень футбола в России и Саудовской Аравии.

    «Переход таких людей как Роналду влияет на развитие чемпионата. Он усилит футбол команды и всего чемпионата. Это влияет на родителей, которые задумаются, куда отдать своего ребeнка, появляется массовость и ажиотаж. Это влияет и на других футболистов, которые задумываются над переходом в этот чемпионат.

    Можем ли увидеть противостояние Роналду и Месси в Саудовской Аравии? Может быть, другие футболист тоже могут потянуться в этот чемпионат.

    Может ли чемпионат Саудовской Аравии превзойти чемпионат России? Уровень футбола у нас выше по качеству и по развитию этого вида спорта. Но, может быть, в перспективе это изменится благодаря таким футболистам как Роналду.

    Я там работал, там тяжело заставить тренироваться людей на должном уровне. Сейчас единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над чемпионатом России – это финансы. А ещe это хорошая страна, чтобы там пожить», – сказал Игнатьев.

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    Источник: Legalbet

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