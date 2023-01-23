Мойзес хочет остаться в ЦСКА по окончании срока аренды

Луис Фернандо Гарсия, агент левого защитника ЦСКА Мойзеса, прокомментировал будущее игрока в московском клубе.

«Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии.

Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончанию аренды», – сказал агент.

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

В активе 27-летнего Мойзеса 18 матчей и 2 голевые передачи.

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