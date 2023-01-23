Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера в своей карьере

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сделал выбор между Гусом Хиддинком и Гарри Реднаппом.

    «Лучший иностранный тренер в моей карьере? Все знают, что Гус Хиддинк – мой второй отец (смеется). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним.

    С Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тeплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме».

    Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всe-таки для меня ближе. Гус – величина», – сказал Павлюченко.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Павлюченко: «Искренне рад за Миранчука, который нашел свою команду»
    «Многие со мной согласятся». Павлюченко назвал лучшего российского тренера 4
    Павлюченко сказал, что не будет оформлять Fan ID 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11