Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера в своей карьере

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сделал выбор между Гусом Хиддинком и Гарри Реднаппом.

«Лучший иностранный тренер в моей карьере? Все знают, что Гус Хиддинк – мой второй отец (смеется). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним.

С Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тeплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме».

Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всe-таки для меня ближе. Гус – величина», – сказал Павлюченко.

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