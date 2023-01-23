Тульский «Арсенал» договорился об аренде вингера «Краснодара»

Фланговый нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов близок к переходу в тульский «Арсенал».

Стороны договорились об аренде 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

В ближайшее время вингер должен прибыть в расположение новой команды, которая находится на сборе в Турции.

В этом сезоне Манелов провел 21 матч: 10 – за главную команду, 11 – за вторую.

В «Арсенале» он воссоединится с тренером Александром Сторожуком, который ранее работал в «Краснодаре».

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