Тульский «Арсенал» договорился об аренде вингера «Краснодара»

Фланговый нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов близок к переходу в тульский «Арсенал».
Стороны договорились об аренде 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
В ближайшее время вингер должен прибыть в расположение новой команды, которая находится на сборе в Турции.
- В этом сезоне Манелов провел 21 матч: 10 – за главную команду, 11 – за вторую.
- В «Арсенале» он воссоединится с тренером Александром Сторожуком, который ранее работал в «Краснодаре».
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева