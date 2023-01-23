Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (3:3) в первом матче после снятия 15 очков

«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 19-го тура Серии А.

Команды забили шесть мячей на двоих. Форвард гостей Адемола ЛУкман сделал дубль и отдал ассист.

«Ювентус» поднялся на девятое место в Серии А. 20 января с команды сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.

Италия. Серия А. 19-й тур

Ювентус – Аталанта – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Лукман, 4; 1:1 – Ди Мария (с пенальти), 25; 2:1 – Милик, 34; 2:2 – Меле, 46; 2:3 – Лукман, 53; 3:3 – Данило, 65.

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