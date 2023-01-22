Павлюченко: «Искренне рад за Миранчука, который нашел свою команду»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Накануне россиянин забил в Серии А «Фиорентине» (1:0).

«Миранчук – молодец. Надеюсь, в дальнейшем ему будут доверять больше. Он не играет все игры в стартовом составе, но я знаю Лeшу, знаю качества футбольные. Он молодец, может быть, нашeл свою команду, потому что в «Аталанте» ему не столько доверяли, как сейчас. Дай бог, чтобы он забивал, прогрессировал. Я только искренне радуюсь за него», – сказал Павлюченко.

Миранчук принадлежит «Аталанте».

У игрока в сезоне Серии А 4 гола – лучший показатель в «Торино».

Всего у Миранчука в чемпионате Италии 10 голов. Больше только у 3 россиян.

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