Владелец «Сочи» озвучил задачи, поставленные перед Бердыевым

Президент и владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал цели, которые стоят перед новым тренерским штабом.

Сочинцы ушли на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

В ноябре команду возглавил Курбан Бердыев.

– Какие задачи ставятся перед Бердыевым?

– Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.

Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически.

Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.

– Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?

– Такая задача стоит.

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