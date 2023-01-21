Владелец «Сочи» озвучил задачи, поставленные перед Бердыевым

Президент и владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал цели, которые стоят перед новым тренерским штабом.
- Сочинцы ушли на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
- В ноябре команду возглавил Курбан Бердыев.
– Какие задачи ставятся перед Бердыевым?
– Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.
Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически.
Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.
– Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?
– Такая задача стоит.
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Источник: «Спорт-Экспресс»