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    Владелец «Сочи» озвучил задачи, поставленные перед Бердыевым

    Президент и владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал цели, которые стоят перед новым тренерским штабом.

    • Сочинцы ушли на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • В ноябре команду возглавил Курбан Бердыев.

    – Какие задачи ставятся перед Бердыевым?

    – Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место.

    Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически.

    Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать.

    – Способен ли «Сочи» в этом сезоне побороться за медали?

    – Такая задача стоит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 14 минут назад

      Из области фантастики, Бердыев не умеет ставить атакующий футбол

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