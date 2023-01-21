В «Пари НН» отреагировали на новость о возможном подписании Дзюбы и Глушакова

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил, собирается ли клуб приглашать Артема Дзюбу и Дениса Глушакова.
Сообщалось, что экс-спартаковцы могут стать в нижегородской команде «дядьками» для молодежи.
«Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»? Не слышал», – сказал Кудряшов.
- 35-летний Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
- 34-летний Дзюба остается без команды с ноября, когда он покинул «Адана Демирспор».
- Они вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2015 год.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Спорт-Экспресс»