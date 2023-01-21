В «Пари НН» отреагировали на новость о возможном подписании Дзюбы и Глушакова

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов ответил, собирается ли клуб приглашать Артема Дзюбу и Дениса Глушакова.

Сообщалось, что экс-спартаковцы могут стать в нижегородской команде «дядьками» для молодежи.

«Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»? Не слышал», – сказал Кудряшов.

35-летний Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

34-летний Дзюба остается без команды с ноября, когда он покинул «Адана Демирспор».

Они вместе выступали за «Спартак» с 2013 по 2015 год.

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