Скауты голландского клуба просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара»

ПСВ ведет работу над трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Представители клуба из Эйндховена находятся на связи с окружением Сперцяна, а также наблюдают за игроком на сборах «Краснодара».

Скауты ПСВ в свободное от занятий время общаются с футболистом и рассматривают пути его переезда в Нидерланды.

Клуб хочет оформить переход Эдуарда этим летом», – сообщил источник Sport24.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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