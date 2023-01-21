Скауты голландского клуба просматривают Сперцяна на сборах «Краснодара»

ПСВ ведет работу над трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Представители клуба из Эйндховена находятся на связи с окружением Сперцяна, а также наблюдают за игроком на сборах «Краснодара».
Скауты ПСВ в свободное от занятий время общаются с футболистом и рассматривают пути его переезда в Нидерланды.
Клуб хочет оформить переход Эдуарда этим летом», – сообщил источник Sport24.
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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Источник: Sport24