«Здесь не по футбольной части». Мостовой – об отказе «Торпедо» подписывать Дзюбу

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение «Торпедо» не заключать контракт с Артемом Дзюбой.

Сообщалось, что московский клуб вышел из переговоров с нападающим по трем причинам.

«В «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным мотивам. Артeм с его игрой может спокойно играть в любой команде.

«Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого – ничего не изменилось.

Поэтому здесь не по футбольной части», – сказал Мостовой.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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