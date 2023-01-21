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    «Здесь не по футбольной части». Мостовой – об отказе «Торпедо» подписывать Дзюбу

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение «Торпедо» не заключать контракт с Артемом Дзюбой.

    Сообщалось, что московский клуб вышел из переговоров с нападающим по трем причинам.

    «В «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным мотивам. Артeм с его игрой может спокойно играть в любой команде.

    «Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого – ничего не изменилось.

    Поэтому здесь не по футбольной части», – сказал Мостовой.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2585

      fakeid 1 час назад

      клуб на последнем месте, 6 очков до предпоследнего. казалось бы, должны молиться на дзюбу. хуже уже, в любом случае, не будет. но нет, не нужен нам забивной форвард - сказали в торпедо.

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      Рейтинг: +12887

      Алексей З > fakeid 42 минуты назад

      Этому забивному , надо мяч до вратарской дотащить и тогда он Огонь. В Торпедо с этим проблемы. Там надо всем пахать , а Дзюба уже не молод , бегать не его стихия.

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      Рейтинг: +6838

      sochi-2013 > Алексей З 11 минут назад

      Ты бы хоть по телевизору футбол смотрел, а не только по высерам "юмористов" на бомбардире судил о игре .

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 1 час назад

      Согласен (как в большинстве случаев) с Мостовым. Действительно, где поклонники таланта Талалаева? Почему у кудесника как то не очень? Терек вон и без него играет.

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