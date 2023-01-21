«Здесь не по футбольной части». Мостовой – об отказе «Торпедо» подписывать Дзюбу

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение «Торпедо» не заключать контракт с Артемом Дзюбой.
Сообщалось, что московский клуб вышел из переговоров с нападающим по трем причинам.
«В «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным мотивам. Артeм с его игрой может спокойно играть в любой команде.
«Торпедо», когда убрали Бородюка, начали говорить, что команда не выигрывает. Потом назначили другого – ничего не изменилось.
Поэтому здесь не по футбольной части», – сказал Мостовой.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Чемпионат»