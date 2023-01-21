Арустамян поблагодарил Хачанова за слова «Арцах, держись!»

Журналист Нобель Арустамян обратился к теннисисту Карену Хачанову.
Хачанов выступил в поддержку Армении. После выхода в четвертый круг Australian Open он написал на камере: «Арцах, держись!!!».
Арустамян поблагодарил теннисиста, написав в соцсетях: «Спасибо, Карен».
- Арцах – историческая область в Закавказье, примерно соответствующая территории современного Нагорного Карабаха.
- Сейчас этот регион подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.
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Источник: «Бомбардир»