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    • Арустамян определил пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

    Арустамян определил пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

    Журналист Нобель Арустамян порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    – Насколько сильно может, на ваш взгляд, вырасти конкуренция в РПЛ?

    – «Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю.

    Что касается Гуарирапы, ЦСКА как раз испытывает наибольшие проблемы из всех топ-клубов. У них практически нет свободных денег. Армейцам нужно сделать слишком много усилий, чтобы купить одного футболиста.

    Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА.

    На мой взгляд, на разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место.

    – Может повториться такая драматичная концовка, как в прошлом сезоне?

    – Прошлый сезон по интриге сложно переплюнуть. Ситуация уникальная, когда три команды могли завоевать чемпионство в последнем туре, а две из них играли в одном матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2024 19:19
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    Комментарии (10)
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    Легенда Газпрома
    1726763222
    Никто не конкурент Зениду Денег на судей хватит Угольков еще накупим
    Ответить
    7:1
    1726763296
    какой неожиданный список, не находите?
    Ответить
    Январь 59
    1726763874
    Арустамян ставит первыми конкурентами Зенита Спартак и Динамо. Странно. Следующий тур одна из этих команд теряет ещё три очка,(а может и обе по два очка). У них встречка междусобойчик. Зенит, Локо и Краснодар по идее должны брать очки и уходить в отрыв ещё дальше.
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    NewLife
    1726764113
    "Арустамян определил пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ" Позорный лизоблюдский заголовок, говорящий о редакционной политике Бомбардира. Арустамян сказал: "Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА." Почувствуйте разницу(
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    BRO_football
    1726777512
    Вот это он прям открытие сделал! Из года в год у Зенита одни и те же конкуренты! Только Арустамян заметил, больше никто.
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