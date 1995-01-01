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    Злата Бочарова: как выглядит жена Нобеля Арустамяна

    12 октября, 23:33
    Обещала смотреть с ним все футбольные матчи.

    Главный инсайдер России Нобель Арустамян женился летом 2024 года. Его избранницей стала Злата Бочарова. Свадьба состоялась 14 июня – в день открытия Евро-2024, на ней присутствовали Генрих Мхитарян, Арсен Захарян, Эдуард Сперцян, Игорь Акинфеев, братья Миранчуки и другие.

    Злате 25 лет. В день свадьбы она дала Нобелю клятву:

    «Я обещаю создавать новые мечты и раздвигать горизонты наших совместных будущих планов. Я обещаю быть рядом в самые радостные и трудные моменты жизни. Обещаю смотреть с тобой все футбольные матчи, вне зависимости от того, дома или на выезде. Обещаю сделать все возможное, чтобы стареть изящно, телом и душой, и не стать ворчливой бабкой. Обещаю выучить армянский язык и научить наших детей. Я обещаю быть доброй, терпеливой и мудрой женой. Обещаю быть самым надежным человеком в твоей жизни. И как твоя жена, обещаю любить тебя с той же решительностью и уверенностью, что и ты меня».

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    Комментарии (8)
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    БАЗАРА НЕТ
    1728802594
    Зачем этой красивой балабол ?
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    БАЗАРА НЕТ
    1728802647
    Ещё и клятв понадавала лишних) два сапога ?)
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    acor94
    1728805716
    за бабки - да. и под лысого и под толстого и под армянина.
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    Plyash
    1728808892
    Новоиспечённой семье счастья и удачи.И ещё красивых детишек.
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    The only one
    1728810009
    А что такая запоздалая реакция? Свадьба то была аж в июне...
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