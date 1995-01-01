Злата Бочарова: как выглядит жена Нобеля Арустамяна

Обещала смотреть с ним все футбольные матчи.

Главный инсайдер России Нобель Арустамян женился летом 2024 года. Его избранницей стала Злата Бочарова. Свадьба состоялась 14 июня – в день открытия Евро-2024, на ней присутствовали Генрих Мхитарян, Арсен Захарян, Эдуард Сперцян, Игорь Акинфеев, братья Миранчуки и другие.

Злате 25 лет. В день свадьбы она дала Нобелю клятву:

«Я обещаю создавать новые мечты и раздвигать горизонты наших совместных будущих планов. Я обещаю быть рядом в самые радостные и трудные моменты жизни. Обещаю смотреть с тобой все футбольные матчи, вне зависимости от того, дома или на выезде. Обещаю сделать все возможное, чтобы стареть изящно, телом и душой, и не стать ворчливой бабкой. Обещаю выучить армянский язык и научить наших детей. Я обещаю быть доброй, терпеливой и мудрой женой. Обещаю быть самым надежным человеком в твоей жизни. И как твоя жена, обещаю любить тебя с той же решительностью и уверенностью, что и ты меня».

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