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    Эта соблазнительная красотка чуть не сорвала трансфер португальского футболиста в «Спартак»

    11 сентября, 15:10
    Карли Сантуш – 24-летняя инфлюэнсер и модель.

    Рикарду Мангаш во вторник подписал контракт со «Спартаком». Московский клуб заплатил за 26-летнего защитника 2,5 миллиона евро.

    Португалец сразу же обозначил, что любит моду и готов стать самым стильным игроком команды.

    А еще Мангаш рассказал о своей жене, 24-летней Карли Сантуш, которая популярна в соцсетях: «Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать. Конечно, она сразу согласилась на переезд в Россию. Она готова следовать за мной куда угодно».

    Пара встречается с 2022 года. Примечательно, что трансфер Мангаша в «Спартак» мог сорваться как раз из-за жены – Карли опубликовала шуточное видео в тик-токе, в котором Рикарду появился на каблуках и в женском платье.

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    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии (8)
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    Karpathian
    1726059034
    скандалы интриги расследования!
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    ScarlettOgusania
    1726060227
    Бомба, давай точнее пиши: Спартак заплатил за трансфер Мангаша 2 млн евро, 250+250 клуб выплатит за достижение определенных результатов...
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    sochi-2013
    1726061054
    если отмыть, то можно и употребить
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    subbotaspartak
    1726062858
    А про футболиста есть что нибудь?
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    alefreddy
    1726066988
    хорошая милашка
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