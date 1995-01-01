Эта соблазнительная красотка чуть не сорвала трансфер португальского футболиста в «Спартак»

Карли Сантуш – 24-летняя инфлюэнсер и модель.

Рикарду Мангаш во вторник подписал контракт со «Спартаком». Московский клуб заплатил за 26-летнего защитника 2,5 миллиона евро.

Португалец сразу же обозначил, что любит моду и готов стать самым стильным игроком команды.

А еще Мангаш рассказал о своей жене, 24-летней Карли Сантуш, которая популярна в соцсетях: «Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать. Конечно, она сразу согласилась на переезд в Россию. Она готова следовать за мной куда угодно».

Пара встречается с 2022 года. Примечательно, что трансфер Мангаша в «Спартак» мог сорваться как раз из-за жены – Карли опубликовала шуточное видео в тик-токе, в котором Рикарду появился на каблуках и в женском платье.

Елена Соболева: жена самого обсуждаемого российского футболиста

Девушка Максима Глушенкова – лучшего российского футболиста прямо сейчас

Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира