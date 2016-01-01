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    Елена Соболева: жена самого обсуждаемого российского футболиста

    5 сентября, 05:50
    Переехала вместе с мужем из Москвы в Санкт-Петербург.

    Александр Соболев – самый обсуждаемый футболист России прошедшего лета. Форвард скандально перешел из «Спартака» в «Зенит» – клубы конкурируют друг с другом и очень редко отпускают своих футболистов в стан принципиального соперника.

    «Зенит» заплатил за Соболева 10 миллионов евро. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме «3+1».

    Вместе с Соболевым в Санкт-Петербург переехала его жена Елена. Они познакомились 8 лет назад: «Мы познакомились 30 декабря 2016 года. Это было накануне Нового года, который мы случайно отмечали в одной компании. Я до этого не знала Сашу, как и он меня. Съездили за продуктами, на Новый год особо не общались. Более тесный контакт завязался после. Саша пригласил меня в кино, мы стали общаться. Он приезжал к дому, чтобы просто посидеть, поговорить, прогуляться. Такие встречи продолжались недолго: после Нового года он уехал на просмотр в Томск, и общение поддерживалось уже по телефону. Но, получается, с 30 декабря 2016 года мы не расстаемся, только если Саша уезжает на сборы или игры».

    Елена – юрист по образованию. Но сейчас девушка не работает, так как занимается воспитанием ребенка.

    Елена Соболева

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    Комментарии (5)
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    Krics
    1725516619
    Уверенно стоит на земле , размер ноги 43-45,ихмо.
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    alefreddy
    1725517451
    малазийка выглядит на фото
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    FRZZ
    1725519706
    На азиатку похожа, узбечка, что ли?
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    FWSPM
    1725528544
    Санек сделай зубы уже страшно смотреть
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