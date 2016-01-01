Елена Соболева: жена самого обсуждаемого российского футболиста

Переехала вместе с мужем из Москвы в Санкт-Петербург.

Александр Соболев – самый обсуждаемый футболист России прошедшего лета. Форвард скандально перешел из «Спартака» в «Зенит» – клубы конкурируют друг с другом и очень редко отпускают своих футболистов в стан принципиального соперника.

«Зенит» заплатил за Соболева 10 миллионов евро. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме «3+1».

Вместе с Соболевым в Санкт-Петербург переехала его жена Елена. Они познакомились 8 лет назад: «Мы познакомились 30 декабря 2016 года. Это было накануне Нового года, который мы случайно отмечали в одной компании. Я до этого не знала Сашу, как и он меня. Съездили за продуктами, на Новый год особо не общались. Более тесный контакт завязался после. Саша пригласил меня в кино, мы стали общаться. Он приезжал к дому, чтобы просто посидеть, поговорить, прогуляться. Такие встречи продолжались недолго: после Нового года он уехал на просмотр в Томск, и общение поддерживалось уже по телефону. Но, получается, с 30 декабря 2016 года мы не расстаемся, только если Саша уезжает на сборы или игры».

Елена – юрист по образованию. Но сейчас девушка не работает, так как занимается воспитанием ребенка.

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