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    • Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео

    Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео

    Следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят шуточное видео с участием потенциального новичка «Спартака» защитника Рикарду Мангаша, сообщил телеграм-канал Mash. После появления новостей о возможном трансфере игрока, в интернете стал активно распространяться ролик из TikTok, ранее удаленный со страницы девушки португальца. В нем футболист появился на каблуках и в женском платье.

    Сообщается, что видео рассмотрят на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Это может привести к срыву трансфера.

    Руководитель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников сказал, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. «Спартак» отказался от комментариев.

    • 26-летний Мангаш провел в этом сезоне 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • По данным O Jogo, «Спартак» предложил за игрока 2 миллиона евро и еще 500 тысяч в виде бонусов.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    05.09.2024 20:31
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    Комментарии (45)
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    Иван Петров 1986
    1725562177
    Ему к голубым нужно в культурную столицу.
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    Persona_non_Grata
    1725564769
    Идиоты - люди столетиями переодеваются в шутку мужчины в женское и наоборот !!! ((( Кстати и не в шутку тоже... Может ума хватит еще и на то что бы рассмотреть на предмет пропаганды ЛБГТ такие фильмы, как "Здравствуйте я ваша тетя", " Мери Поппинс до свидания", "О бедном гусаре замолвите слово" и этот список можно очень далеко продолжать !!! ((( ...
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    WE ARE FOR PETER
    1725564799
    Спалил малину тушинскую)) все самое дерьмище в Спартаке,и наркота и допинг,и договорняки со всеми с кем можно и вот ещё))),пропаганда запрещённого) расформировать давно пора этот спам
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    Plyash
    1725570242
    Заставь дурака богу молиться,так он лоб расшибёт...Это я про Андрейку Згонникова со своими мудлонами из "Отцов России."
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    АЛЕКС 58
    1725592545
    ЛГБТ,наркоторговцы-уголовники...чем не народная команда
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    neim
    1725592644
    Очередной "мангаш" не перейдёт в Спарташ. Кто следующий, беляш ? )))
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    JIEGEHDA
    1725603098
    Был накроша теперь 3.14дарас
    Ответить
    SLADE2019
    1725614891
    Интересно было было бы получить экспертное заключение на предмет ануса это отца (козла). Уверен, очень пикантное было бы это заключение. Задолбали эти Згонниковы.
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    Arvlad
    1725620342
    "Следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят ШУТОЧНОЕ видео"... Такие серьёзные люди, таких серьёзных организаций, такой огромной страны, занимаются этим вместо того, чтобы лучше проверяли, например, причины захвата неприятелем российских федеральных субъектов... Нет слов... Видимо какой-то "образованный" вол дал такую "команду"...
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    FWSPM
    1725627444
    Конкуренты из гаспрема не дремлют
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