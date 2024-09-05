Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео

Следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят шуточное видео с участием потенциального новичка «Спартака» защитника Рикарду Мангаша, сообщил телеграм-канал Mash. После появления новостей о возможном трансфере игрока, в интернете стал активно распространяться ролик из TikTok, ранее удаленный со страницы девушки португальца. В нем футболист появился на каблуках и в женском платье.
Сообщается, что видео рассмотрят на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Это может привести к срыву трансфера.
Руководитель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников сказал, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. «Спартак» отказался от комментариев.
- 26-летний Мангаш провел в этом сезоне 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- По данным O Jogo, «Спартак» предложил за игрока 2 миллиона евро и еще 500 тысяч в виде бонусов.