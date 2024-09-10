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    «Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша

    Левый защитник «Витории Гимараеш» Рикарду Мангаш перешел в «Спартак». Контракт на два года.

    Московский клуб заплатил за игрока 2 миллиона евро + 500 тысяч в виде бонусов.

    Известно, что 250-тысячный бонус положен португальцам в случае чемпионства «Спартака».

    Также «Витория Гимараеш» получит 15 процентов от суммы будущей перепродажи фулбека.

    • Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
    • Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    10.09.2024 18:54
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    Комментарии (21)
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    slavа0508
    1725985407
    Ну что ж . удачи ...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1725986208
    Немного на Цымбаларя похож, а так удачи и хорошей игры.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725986239
    Добро пожаловать!Хорошей и надёжной игры!
    Ответить
    ivany4
    1725986349
    Ну что же, купили и ладно. Главное, что бы пришелся ко двору. Надеюсь генпрокуратура и соответствующие органы провели свое расследование шуточного переодевания. И ознакомили с ними общественное движение «Отцы России».)) Осталось только всем узнать об этом расследовании.))
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    oyabun
    1725986768
    Признаться, был очень скептически настроен к трансферу Абене - "за небольшие деньги разве что нормальное придет?". Но оказалось неплохой игрок как для нашей лиги. Надеюсь, что и с недорогим по стоимости португальцем тоже получится удачно. Добро пожаловать!
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    subbotaspartak
    1725986924
    Удачи
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    Интерес
    1725989753
    Спартачило по рождению. и воспитанию!
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    Artemka444
    1725989857
    Обычный очередной спартаковский шлак!!!
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    Дубина
    1725990862
    Добро пожаловать в лучший клуб Рос сии! Удачи.
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    САДЫЧОК
    1725991249
    Вместо никакущих Рябяука и Хлцсевича!
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