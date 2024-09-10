«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша

Левый защитник «Витории Гимараеш» Рикарду Мангаш перешел в «Спартак». Контракт на два года.

Московский клуб заплатил за игрока 2 миллиона евро + 500 тысяч в виде бонусов.

Известно, что 250-тысячный бонус положен португальцам в случае чемпионства «Спартака».

Также «Витория Гимараеш» получит 15 процентов от суммы будущей перепродажи фулбека.