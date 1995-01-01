Девушка Барко: с кем встречается лучший футболист «Спартака»

Микаэла Ромеро – возлюбленная аргентинского полузащитника.

Эсекьель Барко перешел в «Спартак» этим летом за 14 миллионов евро и сходу стал лучшим игроком московского клуба. Аргентинский полузащитник забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 10 матчах.

Вместе с Барко в Россию переехала и его девушка Микаэла Ромеро.

В 2018-м Эсекьель и Микаэла поженились, но спустя год развелись - причиной расставания стали частые ссоры и измены со стороны аргентинца. Сообщалось, что футболист писал личные сообщения жене Мауро Икарди Ванде Наре.

Сейчас пара снова вместе. Полгода назвал у них родилась дочь, которую назвали Эбигейл.

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