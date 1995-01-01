Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Девушка дня Все блоги -

    Девушка Барко: с кем встречается лучший футболист «Спартака»

    Сегодня, 15:44
    Микаэла Ромеро – возлюбленная аргентинского полузащитника.

    Эсекьель Барко перешел в «Спартак» этим летом за 14 миллионов евро и сходу стал лучшим игроком московского клуба. Аргентинский полузащитник забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 10 матчах.

    Вместе с Барко в Россию переехала и его девушка Микаэла Ромеро.

    В 2018-м Эсекьель и Микаэла поженились, но спустя год развелись - причиной расставания стали частые ссоры и измены со стороны аргентинца. Сообщалось, что футболист писал личные сообщения жене Мауро Икарди Ванде Наре.

    Сейчас пара снова вместе. Полгода назвал у них родилась дочь, которую назвали Эбигейл.

    Елена Соболева: жена самого обсуждаемого российского футболиста

    Эта соблазнительная красотка чуть не сорвала трансфер португальского футболиста в «Спартак»

    Милейшая девушка новичка «Зенита», сделавшего дубль в первом же матче

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1728482352
    У всех мания --- раздевания
    Ответить
    Номэд
    1728482754
    Новость для января69, вялого потеребонить с визгом - Хорошо пошло.
    Ответить
    Питерский князь
    1728483321
    Такая же страшная, как и жизнь у номэда. :)))
    Ответить
    Taps
    1728484792
    Немытое мясо.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1728485673
    Так вот почему он хорошо в мяч играет . Днём в футбольный ночью в её мячики ) ну тут хотя бы без косметики что-то . У многих даже с ней и операциями не поймёшь , то ли это Маша то ли Спартач 80
    Ответить
    АлексМак
    1728489496
    Буфера хорошо так закачала, по паре кило силикона. Остальное- ужас.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+