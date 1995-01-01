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    Девушка дня Все блоги -

    Милейшая девушка новичка «Зенита», сделавшего дубль в первом же матче

    12 сентября, 10:14
    Вирджиния Бланко – возлюбленная Лусиано Гонду.

    «Зенит» в конце августа приобрел Лусиано Гонду. 23-летний нападающий подписал с петербуржцами контракт на четыре года. Аргентинец быстро освоился в новой команде, сделав дубль в первом же матче – в ворота «Пари НН» (3:0).

    На официальной презентации в качестве игрока «Зенита» Гонду был не один, вместе с ним присутствовала его девушка Вирджиния Бланко.

    Пара встречается с 2022 года. У них даже есть одинаковые татуировки с изображением пса Ромуло.

    Вирджиния раньше профессионально занималась спортом – играла в хоккей на траве.

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    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии (8)
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    vvv123
    1726127950
    Ничего так, только маленькая шибко!
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    DOCTOR PENALTY
    1726131214
    Светские новости из культурной столицы. )
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    FRZZ
    1726132931
    Где там милейшая? Черты лица не милые.
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    АлексМак
    1726133342
    Нормуль.., пока нет целлюлита.
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    Айболид
    1726134589
    "Дохтуру пенальте" не понравилась , ему Рикарду в платьеце подавай . понимаешь .
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    andr45
    1726135283
    Рябая, что ли?
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