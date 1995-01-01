Милейшая девушка новичка «Зенита», сделавшего дубль в первом же матче

Вирджиния Бланко – возлюбленная Лусиано Гонду.

«Зенит» в конце августа приобрел Лусиано Гонду. 23-летний нападающий подписал с петербуржцами контракт на четыре года. Аргентинец быстро освоился в новой команде, сделав дубль в первом же матче – в ворота «Пари НН» (3:0).

На официальной презентации в качестве игрока «Зенита» Гонду был не один, вместе с ним присутствовала его девушка Вирджиния Бланко.

Пара встречается с 2022 года. У них даже есть одинаковые татуировки с изображением пса Ромуло.

Вирджиния раньше профессионально занималась спортом – играла в хоккей на траве.

Эта соблазнительная красотка чуть не сорвала трансфер португальского футболиста в «Спартак»

Девушка Максима Глушенкова – лучшего российского футболиста прямо сейчас

Горячие фото русской модели, вскружившей голову самому талантливому футболисту мира