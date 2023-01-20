«Пумас» накажет Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании

«Пумас» готов применить санкции в отношении правого защитника Дани Алвеса.
«Клуб предпримет соответствующие действия и санкции, установленные трудовым договором, подписанным со спортсменом, а также правилами внутреннего трудового распорядка», – говорится в заявлении мексиканского клуба.
- Сегодня суд заключил Алвеса под стражу без права залога.
- Бразильца обвинили в изнасиловании.
- Инцидент произошел 30 декабря в барселонском клубе Sutton.
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Источник: Marca