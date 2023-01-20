Кузьмичев: «Предложение «Бешикташа» унизительно и для «Локомотива», и для Баринова»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев охарактеризовал предложение «Бешикташа» по полузащитнику Дмитрию Баринову.
«Бешикташ» не готов даже повторить зарплату Баринова в «Локо».
Финансовые условия предложения турков по Баринову унизительные и для клуба, и для игрока», – сказал Кузьмичев.
- За главную команду Баринов дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого