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    Кузьмичев: «Предложение «Бешикташа» унизительно и для «Локомотива», и для Баринова»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев охарактеризовал предложение «Бешикташа» по полузащитнику Дмитрию Баринову.

    «Бешикташ» не готов даже повторить зарплату Баринова в «Локо».

    Финансовые условия предложения турков по Баринову унизительные и для клуба, и для игрока», – сказал Кузьмичев.

    • За главную команду Баринов дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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