Игроки сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022 загадывали желания в темноте при свечах

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о ритуале в преддверии финального матча ЧМ-2022.

Вечером 17 декабря футболист «ПСЖ» совместно с Джовани Ло Чельсо и Родриго де Паулем загадывали желания при свечах.

«Хочу рассказать забавный случай. Накануне финала мы пошли в тренажерный зал. Там никого не было.

Тогда мы втроем сели там, включили музыку. Ло Чельсо зажег свечи и сказал: «Давайте загадаем желание».

Очевидно, какое желание мы загадали. После этого пришло понимание, что поражение в финале просто невозможно», – заявил Паредес.

Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.

В финале они победили Францию в серии пенальти.

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