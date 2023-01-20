Игроки сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022 загадывали желания в темноте при свечах

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о ритуале в преддверии финального матча ЧМ-2022.
Вечером 17 декабря футболист «ПСЖ» совместно с Джовани Ло Чельсо и Родриго де Паулем загадывали желания при свечах.
«Хочу рассказать забавный случай. Накануне финала мы пошли в тренажерный зал. Там никого не было.
Тогда мы втроем сели там, включили музыку. Ло Чельсо зажег свечи и сказал: «Давайте загадаем желание».
Очевидно, какое желание мы загадали. После этого пришло понимание, что поражение в финале просто невозможно», – заявил Паредес.
- Аргентинцы стали чемпионами мира впервые с 1986 года.
- В финале они победили Францию в серии пенальти.
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Источник: TyC Sports