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    Крестинин: «В «Краснодаре» принимается много решений, которые логически не стыкуются»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин прокомментировал свои слова о том, что «Краснодар» много лет топчется на одном месте.

    «Остаюсь при том же мнении, что и раньше. Недавние метаморфозы с Александром Сторожуком это подтверждают. Если его отпустили в «Арсенал», зачем было днями ранее назначать во вторую команду? Таких решений в клубе многовато, да и с «Краснодаром‑2» не самая понятная ситуация.

    Я не внутри процессов, но логически кое‑что не стыкуется, если говорить о кадрах», – сказал Крестинин.

    • «Краснодар» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12883

      Алексей З 1 час назад

      Краснодар - частный клуб. Хозяин всё решает и рискует СВОИМИ деньгами.

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