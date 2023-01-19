«Бешикташ»: «Мы сделали предложение по Баринову, «Локомотив» его отклонил»

«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

«Мы сделали предложение по Баринову, они отказались, так что на данный момент дело закрыто», – сообщил гендиректор турецкого клуба Сейчун Казанчи.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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