«Бешикташ»: «Мы сделали предложение по Баринову, «Локомотив» его отклонил»

вот так и губят таланты в России
«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.
«Мы сделали предложение по Баринову, они отказались, так что на данный момент дело закрыто», – сообщил гендиректор турецкого клуба Сейчун Казанчи.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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