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    «Бешикташ»: «Мы сделали предложение по Баринову, «Локомотив» его отклонил»

    «Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

    «Мы сделали предложение по Баринову, они отказались, так что на данный момент дело закрыто», – сообщил гендиректор турецкого клуба Сейчун Казанчи.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1425

      вальтер79 1 час назад

      вот так и губят таланты в России

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      Рейтинг: +644

      gunstilzit > вальтер79 1 час назад

      Пусть платят адекватные деньги,а не берут нахаляву.

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      Рейтинг: +5628

      AtticusFinch > вальтер79 1 час назад

      Какой на хер талант? в Чем у Баринова талант?каждый матч получать желтые карточки и привозить пенальти? в Каждом третьем матче красную выхватывать?

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      Рейтинг: +2148

      LOKOfanatik19 > AtticusFinch 25 минут назад

      одним сезоном всю карьеру прям рассказал.... браво.

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