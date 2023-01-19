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    «Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Трансфер может состояться в ближайшие часы

    Леандро Троссард близок к переходу из «Брайтона» в «Арсенал»

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы полностью договорились с футболистом об условиях личного контракта.

    Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие часы.

    «Брайтон» оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. «Арсенал» предлагает 23 миллиона евро.

    • 28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
    • «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3015

      Dgad 1 час назад

      Вот это нормальный трансфер, игрок с опытом в АПЛ и не дорого будет, так как у них конфликт с Де Дзерби и его хотят продать

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      Рейтинг: +2164

      Maxi_7 1 час назад

      Хороший трансфер. Самое главное по пропорции - уровня игрока и его опыта в АПЛ к его стоимости.

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