«Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Трансфер может состояться в ближайшие часы

Леандро Троссард близок к переходу из «Брайтона» в «Арсенал»
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы полностью договорились с футболистом об условиях личного контракта.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие часы.
«Брайтон» оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. «Арсенал» предлагает 23 миллиона евро.
- 28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
- «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо