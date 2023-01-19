«Арсенал» согласовал контракт с Троссардом. Трансфер может состояться в ближайшие часы

Леандро Троссард близок к переходу из «Брайтона» в «Арсенал»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы полностью договорились с футболистом об условиях личного контракта.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие часы.

«Брайтон» оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. «Арсенал» предлагает 23 миллиона евро.

28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.

«Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

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