Журналист объяснил, почему Дзюбы не будет в сербских клубах

Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович высказался о российском форварде Артеме Дзюбе.

«Дзюба – отличный нападающий, и он, несомненно, принес бы качество в сербский футбол, который находится на более низком уровне, чем РПЛ в последние годы.

Это настоящий лидер, который помог бы «Црвене» и «Партизану» в еврокубках. Однако нанимать игроков в таком возрасте и с такой зарплатой невыгодно сербским клубам, потому что наша лига привыкла находить и развивать молодых.

Все покупают перспективных футболистов, чтобы их можно было продать, а наши клубы могли заработать. Артем Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам.

Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате. У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы.

Даже условное московское «Торпедо» может позволить себе российского форварда, а сербские клубы – нет», – заявил Ивкович.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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