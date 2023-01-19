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    Журналист объяснил, почему Дзюбы не будет в сербских клубах

    Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович высказался о российском форварде Артеме Дзюбе.

    «Дзюба – отличный нападающий, и он, несомненно, принес бы качество в сербский футбол, который находится на более низком уровне, чем РПЛ в последние годы.

    Это настоящий лидер, который помог бы «Црвене» и «Партизану» в еврокубках. Однако нанимать игроков в таком возрасте и с такой зарплатой невыгодно сербским клубам, потому что наша лига привыкла находить и развивать молодых.

    Все покупают перспективных футболистов, чтобы их можно было продать, а наши клубы могли заработать. Артем Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам.

    Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате. У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы.

    Даже условное московское «Торпедо» может позволить себе российского форварда, а сербские клубы – нет», – заявил Ивкович.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Sport24

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