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    Кавазашвили назвал лучших легионеров в истории РПЛ

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили перечислил иностранных футболистов, чья игра в РПЛ впечатлила его больше всего.

    «Не могу назвать имя одного легионера, на игру которого снова хотел бы посмотреть в чемпионате России. Как ни странно, но среди российских команд были достаточно серьeзные легионеры – они прекрасно играли.

    Если бы мог выбирать, то я хотел бы снова посмотреть на Халка, Данни, Алекса, нашего кудрявого друга-армейца Вагнера Лава и Жо в РПЛ.

    Можно набрать целую команду показательных и элитных футболистов. С ними можно было бы поиграть для обучения российских команд.

    Наши бывшие легионеры точно могли бы показать всe самое лучшее, на что они способны», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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