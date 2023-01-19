Ташуев объяснил, почему покинул «Краснодар»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Краснодара» в ноябре 2010 года.

– Вы в 64 года продолжаете учиться чему‑то новому?

– Уйдя из «Краснодара», понял, что совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого. Он дал мне карт‑бланш, и я начал помимо своей тренерской работы лезть в управление клубом: этого убрать, того уволить.

Бюджетные клубы, где я трудился до этого, выстроены иначе, в такой ситуации я ранее не находился. Хотел как лучше, но для меня вышло только хуже.

После того случая прочел несколько книг по психологии. В дальнейшем такие ошибки не совершал, хотя на пути встречались очень непростые люди.

Конечно, нужно искать и познавать новое. Я закончил советскую школу тренеров, где нас научили всему. Там учился с Курбаном Бердыевым. Учили жестко, очно два года, а задания проверяли как обычной школе.

Важно разбираться в деталях. Как говорил Сократ, все знают всe и обо всeм, но мало кто знает, где клюeт. Мы все глобально что‑то знаем, а вот нюансы – это сила.

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