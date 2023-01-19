Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ташуев объяснил, почему покинул «Краснодар»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Краснодара» в ноябре 2010 года.

    – Вы в 64 года продолжаете учиться чему‑то новому?

    – Уйдя из «Краснодара», понял, что совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого. Он дал мне карт‑бланш, и я начал помимо своей тренерской работы лезть в управление клубом: этого убрать, того уволить.

    Бюджетные клубы, где я трудился до этого, выстроены иначе, в такой ситуации я ранее не находился. Хотел как лучше, но для меня вышло только хуже.

    После того случая прочел несколько книг по психологии. В дальнейшем такие ошибки не совершал, хотя на пути встречались очень непростые люди.

    Конечно, нужно искать и познавать новое. Я закончил советскую школу тренеров, где нас научили всему. Там учился с Курбаном Бердыевым. Учили жестко, очно два года, а задания проверяли как обычной школе.

    Важно разбираться в деталях. Как говорил Сократ, все знают всe и обо всeм, но мало кто знает, где клюeт. Мы все глобально что‑то знаем, а вот нюансы – это сила.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Реал» отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну 2
    Сперцян не хочет уходить из «Краснодара», несмотря на интерес из Европы 3
    Мостовой: «ПСВ подойдет Сперцяну. Нужно вовремя уйти из РПЛ» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11