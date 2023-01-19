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    «В этом трансфере смущает один этический момент». Бышовец – о Баринове в «Бешикташе»

    Экс-тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

    «В этом трансфере смущает один этический момент. «Локомотиву» весной предстоит отчаянная борьба за сохранение места в Премьер-лиге. Получается, что Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент.

    А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. Выходил на поле в каждом матче, играл от свистка до свистка. В этом я вижу определенную моральную проблему», – сказал Бышовец.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Betonmobile

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