«Спартак» расторг контракт с Мевлей, «Динамо» выиграло матч со счетом 8:0 и другие новости

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35-летний Суарес сделал хет-трик в дебютном матче за «Гремио»

«Динамо» выиграло первый матч в 2023 году со счетом 8:0. Тюкавин оформил хет-трик

«Ювентус» назначил нового президента и избрал совет директоров

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей

Черевченко возглавил клуб из Таджикистана

Защитник «Ростова» Хаджикадунич перешел в «Мальорку». Он отказывался от возвращения в Россию

Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Милан» – 3:0