«Ювентус» назначил нового президента и избрал совет директоров

«Ювентус» назвал имя нового президента клуба.

Им стал итальянский бизнесмен Джанлука Ферреро. Маурицио Сканавино назначен исполнительным директором клуба.

В состав совета директором клуба вошли пять человек: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Прошлое руководство клуба подало в отставку в ноябре на фоне финансового скандала.

Андреа Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.

При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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