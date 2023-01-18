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    «Ювентус» назначил нового президента и избрал совет директоров

    «Ювентус» назвал имя нового президента клуба.

    Им стал итальянский бизнесмен Джанлука Ферреро. Маурицио Сканавино назначен исполнительным директором клуба.

    В состав совета директором клуба вошли пять человек: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

    • Прошлое руководство клуба подало в отставку в ноябре на фоне финансового скандала.
    • Андреа Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
    • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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