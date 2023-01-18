Фанат заплатил 2,5 миллиона, чтобы попасть на матч Месси против Роналду

Саудовский бизнесмен Мушраф аль-Гамди решил сходить на выставочный матч «ПСЖ» против сборной команды саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Он заплатил за билет 2,5 миллиона евро.

Об этом в социальной сети сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх.

Вырученные деньги от билета для аль-Гамди будут отправлены на благотворительность. В стоимость его билета входит посещение раздевалок и встреча с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Матч состоится завтра, 19 января. Месси и Роналду могут сыграть друг против друга впервые с 2020 года.

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