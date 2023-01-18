Агент Дзюбы рассказал о предложениях, которые имеет форвард

в млс шёл бы, там всё равно футбол уровня фнл, а платят хорошо.
Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал, где продолжит карьеру футболист.
«Находящийся в статусе свободного агента Артем Дзюба планирует продолжить карьеру.
Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию», – сказал агент.
- Ранее сообщалось, что Дзюба близок к переходу в «Торпедо».
- Ради московского клуба он готов снизить финансовые требования.
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