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    Агент Дзюбы рассказал о предложениях, которые имеет форвард

    Леонид Гольдман, представитель экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал, где продолжит карьеру футболист.

    «Находящийся в статусе свободного агента Артем Дзюба планирует продолжить карьеру.

    Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию», – сказал агент.

    • Ранее сообщалось, что Дзюба близок к переходу в «Торпедо».
    • Ради московского клуба он готов снизить финансовые требования.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2569

      fakeid 14 минут назад

      в млс шёл бы, там всё равно футбол уровня фнл, а платят хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +388

      saf05 46 минут назад

      Пустая болтовня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17495

      ilichkadr 1 час назад

      Артёмка прямо на расхват, никак не может определиться с клубом или агент ищет где бабла побольше?

      0
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