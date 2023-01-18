«Мой отпуск закончился». Николич анонсировал продолжение тренерской карьеры

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что хочет вернуться к работе.

Сербский специалист возглавлял московский клуб с 2020 по 2021 год.

При нем команда выиграла Кубок России.

После этого тренер оставался без работы.

– После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

– У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 – в профессиональном. Все это время – без отпуска, без лета, без моря... Так что позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

– Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

– Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.

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