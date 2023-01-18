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    «Мой отпуск закончился». Николич анонсировал продолжение тренерской карьеры

    Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич признался, что хочет вернуться к работе.

    • Сербский специалист возглавлял московский клуб с 2020 по 2021 год.
    • При нем команда выиграла Кубок России.
    • После этого тренер оставался без работы.

    – После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

    – У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 – в профессиональном. Все это время – без отпуска, без лета, без моря... Так что позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

    – Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

    – Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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