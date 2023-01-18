Агент Барбоза: «Любой футболист из Европы может приехать в Россию. Игроки не занимаются политикой»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что российские клубы могут и дальше приглашать легионеров из Европы.

«Нужно понимать, что футболисты не занимаются политикой, им это не нужно. Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать сюда. Вопрос только в том, готовы ли клубы РПЛ рисковать.

Если будет реальный интерес к тому или иному футболисту, то все возможно. Речь идет не только про большие клубы РПЛ, но и остальные могут себе позволить футболиста из Европы», — сказал агент.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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