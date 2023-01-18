«Это не суд, а судилище под англосаксонским протекторатом». Зюганов – о решениях CAS

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в свете его решений относительно российского футбола.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.

Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.

Апелляция российских клубов была отклонена. Помимо этого CAS ранее отклонил апелляцию на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

«Это не суд — это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление. Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась, в том числе, и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», — сказал Зюганов.

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