Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это не суд, а судилище под англосаксонским протекторатом». Зюганов – о решениях CAS

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в свете его решений относительно российского футбола.

    • «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» оспаривали поправку ФИФА, позволяющую легионерам приостанавливать действие контрактов.
    • Они требовали немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию.
    • Апелляция российских клубов была отклонена. Помимо этого CAS ранее отклонил апелляцию на отстранение клубов РПЛ от еврокубков.

    «Это не суд — это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление. Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась, в том числе, и на спортивные арены.

    Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», — сказал Зюганов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мостовой: «ПСВ подойдет Сперцяну. Нужно вовремя уйти из РПЛ»
    «Неприятно, что я за это ничего не получил». Стало известно, кто «надоумил» «Краснодар» назначить Ивича
    Экс-жена Мамаева Алана отсудила у него квартиру в Москве и «Бентли» («Мутко против») 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6131

      Давид59 1 час назад

      Развивать спорт? Посмотрите на бюджет 2023, господин Зюганов. Там видно, что у нас "развивать" будут.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11