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    Смородская раскритиковала «Локо» за нежелание отпускать Баринова за сумму меньше 15 миллионов

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

    «Клуб перегибает палку с 15 миллионами евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги 100%. Хотелось бы, чтобы Дмитрий заиграл за рубежом.

    Как бы поступила я? Здесь нужно все учитывать. Не только интересы футболиста.

    Дело в том, что очень сложно продать российского игрока. Если с ним заканчивается контракт и он не хочет подписывать новый, значит, надо искать компромисс вместе с ним. Иначе уйдет свободным агентом», — сказала Смородская.

    • Прописанная в контракте сумма отступных за Баринова – 15 миллионов евро.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    17.01.2023 23:38
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