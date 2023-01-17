Смородская раскритиковала «Локо» за нежелание отпускать Баринова за сумму меньше 15 миллионов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Клуб перегибает палку с 15 миллионами евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги 100%. Хотелось бы, чтобы Дмитрий заиграл за рубежом.

Как бы поступила я? Здесь нужно все учитывать. Не только интересы футболиста.

Дело в том, что очень сложно продать российского игрока. Если с ним заканчивается контракт и он не хочет подписывать новый, значит, надо искать компромисс вместе с ним. Иначе уйдет свободным агентом», — сказала Смородская.

Прописанная в контракте сумма отступных за Баринова – 15 миллионов евро.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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