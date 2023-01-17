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    Захарян не перейдет в «Челси» этой зимой

    «Челси» не сможет подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.

    По информации PA Media, осуществлению сделки по-прежнему мешают антироссийские санкции. «Челси» продолжит следить за Захаряном.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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