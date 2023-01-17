Захарян не перейдет в «Челси» этой зимой

«Челси» не сможет подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.
По информации PA Media, осуществлению сделки по-прежнему мешают антироссийские санкции. «Челси» продолжит следить за Захаряном.
- «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
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Источник: «Чемпионат»