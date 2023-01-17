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    «Классная идея!». Филимонов готов сыграть в ретроматче против «Реала»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал информацию о подготовке ретроматча против «Реала».

    «Ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» – классная идея! Я бы с удовольствием принял участие. Если, конечно же, позовут. Мне было бы это интересно.

    До сих пор остаюсь на связи с ребятами из того «Спартака». Периодически общаюсь с Андреем Тихоновым, Егором Титовым и другими», – сказал Филимонов.

    • Планируется приурочить матч памяти Ильи Цымбаларя.
    • В планах воссоздать составы 1998 года (или примерно).
    • «Спартак» в 1998 году обыграл «Реал» Гуса Хиддинка в «Лужниках».

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    Источник: «Чемпионат»

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