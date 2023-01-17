«Классная идея!». Филимонов готов сыграть в ретроматче против «Реала»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал информацию о подготовке ретроматча против «Реала».

«Ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» – классная идея! Я бы с удовольствием принял участие. Если, конечно же, позовут. Мне было бы это интересно.

До сих пор остаюсь на связи с ребятами из того «Спартака». Периодически общаюсь с Андреем Тихоновым, Егором Титовым и другими», – сказал Филимонов.

Планируется приурочить матч памяти Ильи Цымбаларя.

В планах воссоздать составы 1998 года (или примерно).

«Спартак» в 1998 году обыграл «Реал» Гуса Хиддинка в «Лужниках».

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