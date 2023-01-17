Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Иван Игнатьев: «Месси – величайший футболист в истории. Ему можно заканчивать карьеру»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, почему считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси своим кумиром.

    — Лео Месси — твой кумир. Чемпионат мира смотрел с особыми эмоциями?

    — Да. Когда на Матче звезд РПЛ в Москве мы говорили, я же сказал, что топлю за Аргентину из‑за Месси. А потом в отпуске мне еще и сон приснился, что аргентинцы побеждают. Это было где‑то за десять дней до финала. Тогда появилась уверенность, что они точно выиграют. Так и произошло.

    — Месси можно заканчивать? Теперь он точно лучший в истории?

    — Лично для меня — да, величайший. Я же не видел своими глазами Пеле или Марадону, а на играх Месси рос, не пропускал ни одного матча.

    Да, по факту, ему можно заканчивать: он и так давно уже всем всe доказал, но в Катаре поставил финальную точку. Хотя ему, наверное, теперь в кайф поиграть в статусе чемпиона мира, человека, достигшего в футболе всего.

    Месси и раньше кайфовал на поле, но было видно, что этого титула ему не хватало. Теперь статус есть, и мы увидим еще больше классных моментов в исполнении Лео, где бы он ни оказался.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Черное пятно на моей карьере». Игнатьев – о танце с бутылкой пива на отдыхе
    Игнатьев: «Я многое переосмыслил. Полностью отказался от алкоголя, не хожу в ночные клубы»
    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о желании избавиться от Игнатьева
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11