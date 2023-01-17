Иван Игнатьев: «Месси – величайший футболист в истории. Ему можно заканчивать карьеру»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, почему считает форварда «ПСЖ» Лионеля Месси своим кумиром.

— Лео Месси — твой кумир. Чемпионат мира смотрел с особыми эмоциями?

— Да. Когда на Матче звезд РПЛ в Москве мы говорили, я же сказал, что топлю за Аргентину из‑за Месси. А потом в отпуске мне еще и сон приснился, что аргентинцы побеждают. Это было где‑то за десять дней до финала. Тогда появилась уверенность, что они точно выиграют. Так и произошло.

— Месси можно заканчивать? Теперь он точно лучший в истории?

— Лично для меня — да, величайший. Я же не видел своими глазами Пеле или Марадону, а на играх Месси рос, не пропускал ни одного матча.

Да, по факту, ему можно заканчивать: он и так давно уже всем всe доказал, но в Катаре поставил финальную точку. Хотя ему, наверное, теперь в кайф поиграть в статусе чемпиона мира, человека, достигшего в футболе всего.

Месси и раньше кайфовал на поле, но было видно, что этого титула ему не хватало. Теперь статус есть, и мы увидим еще больше классных моментов в исполнении Лео, где бы он ни оказался.

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