Бийол назвал лучшего футболиста ЦСКА, с которым он играл

Бывший защитник ЦСКА Яка Бийол назвал лучшего футболиста, с которым он играл в московском клубе. Это Никола Влашич, выступающий сейчас за «Торино».

Бийол в данный момент играет в «Удинезе».

– На ЧМ болел за Хорватию и Влашича?

– Да, это же мой братишка! Часто видимся в Италии. Желаю ему еще больших успехов, не останавливаться на бронзе. И пусть Никола не обижается, я хотел, чтобы победила Аргентина с Месси. Больше всего болел за Лео и был счастлив, что кубок достался этому феномену.

– Никола лучший из тех, с кем ты играл за ЦСКА?

– Да. В ЦСКА он показывал топовый футбол. Влашич входил в тройку лучших игроков РПЛ. В «Торино» просматривается та игра, что Никола показывал в РПЛ – правда, в Италии он стал еще сильнее. Хотелось бы, чтобы Влашич остался в Италии.

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